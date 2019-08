Saluuuuuuuuut les lamantins du dimanche !!! Je suis super heureux aujourd’hui. Bah oui, c’est le grand retour de la Ligue 1 sur 20 Minutes. On a beau dire, on a beau faire, elle nous avait carrément manqué. Au programme du jour, en plus de ce premier live Lille-Nantes, je vous annonce qu’on va aussi se déguster un délicieux Manchester United-Chelsea (17h30) et on terminera par le premier match du PSG au Parc face à Nîmes (21h). Il y en aura pour tous les goûts, donc. Concernant le match de 15h, on va voir ce que donne cette équipe du LOSC new-look après avoir perdu pas mal d’éléments majeurs de la deuxième place la saison passée. En face, c’est un Nantes sans Christian Gourcuff sur le banc (mais en tribune) qui se présente à Villeneuve d’Ascq.

» Rendez-vous sur les coups de 14h45.