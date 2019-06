Les Bleues s'entraînent au Havre avant France-Brésil en 8es. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Le coup de froid du jour

Malgré des températures plutôt agréables au Havre samedi, Corinne Diacre s’est chargée de remettre les choses à leur place en donnant un gros coup de clim en conférence de presse, avant le huitième de finale France-Brésil, dimanche soir au stade Océane. Un peu d’excitation avant une affiche mythique aux yeux de tous les Français ? « Pour ma part, toujours pas, il n’y a pas d’excitation particulière », répond la sélectionneuse, quittant définitivement son costume d’amuseuse publique qu’on avait découvert à notre grande surprise au Havre avant le match face à la Norvège.

On a eu le droit à la prudence, à l'humour, et maintenant à la froideur et au rejet de tout symbole concernant une belle affiche, pourtant. Heureusement que le public est déjà conquis, parce que cette conférence de C; Diacre ne donne pas vraiment envie de regarder ce #FRABRA — Virginie Bachelier (@vbachelier) June 22, 2019

Pour le reste, il n’y a franchement rien à retirer de cette demi-heure face à la presse. « Les joueuses sont sereines, elles n’ont pas de pression. Le groupe est travailleur quand il faut travailler et déconneur quand il faut déconnecter », a-t-elle tout de même confié.

L’inquiétude du jour

Rassurez-vous, elle n’est pas à chercher côté français mais brésilien. En effet, le sélectionneur de la Seleçã​o a annoncé qu’il n’était pas certain que ses deux stars, Marta et Formiga, soient forcément aptes pour jouer un match complet demain contre les Bleues. Coup de bluff ou sincérité de la part de Vadão ? Réponse dimanche soir sur les coups de 19h30-20h.

La « stat qui fait plaisir » du jour

Pour nous donner encore un peu plus d’espoir avant le huitième de finale de Coupe du monde face au Brésil, on va se souvenir que les Bleues ont affronté récemment la Seleção, avec une belle victoire (3-1) à la clé. C’était à l’Allianz Riviera de Nice, en novembre dernier. On aurait bien aimé interroger Corinne Diacre et Amandine Henry sur ce sujet, mais on a eu beau agiter le bras en conférence de presse pour qu’on nous passe le micro, on n’a pas eu le droit à la parole. Aurait-on découvert le don d’invisibilité ? Dans l’histoire des France-Brésil chez les femmes, là aussi on n’est plutôt pas mal puisque les Bleues affichent un bilan de trois victoires, cinq nuls et zéro défaite. Ça serait dommage que ça commence dimanche.

Les conseils de lecture du jour

Alors que les Bleues entament une tout autre compétition, les Françaises ont mis toutes les chances de leur côté pour renforcer le mental du groupe afin de donner rendez-vous à la France, le 7 juillet, en finale au Parc OL. Comment ? En engageant un préparateur mental (une grande première dans l’histoire de cette équipe), dont on vous dresse le portrait ci-dessous. Bon, pour voir son visage, il va falloir cliquer sur le lien car Twitter a sabré la tête de Richard Ouvrard, docteur ès mental des Bleues.

En recrutant un coach mental, Diacre met toutes les chances de son côté via @20minutesSport https://t.co/lUoWWCyodL — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 22, 2019

On vous a aussi préparé un papier sur la manière dont est perçu le football féminin au Brésil, pays où le ballon rond règne en maître, mais pas encore pour tout le monde visiblement.

Malgré Marta et la Seleção, le foot reste «un espace masculin» au Brésil via @20minutesSport https://t.co/at3tXMRnuj — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 22, 2019

Le programme du jour

France-Brésil, à 20h au stade Océane, ça, vous êtes au courant. Entre-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent puisque les joueuses. De notre côté, on vous invite à nous rejoindre sur les coups de 19h sur la page Facebook du service des sports de 20 Minutes, afin de vivre en live l’avant-match depuis le parvis du stade Océane. On essaiera, comme d’hab, de répondre à toutes vos questions et de lancer cette soirée de la meilleure des manières.