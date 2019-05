Certains dégainent un hashtag #ToutSaufPuel. D’autres lancent une campagne de lobbying en faveur de Gabriel Heinze. Bref, la succession de Rudi Garcia est ouverte et les supporters de l'OM sont bouillants. Qui va le remplacer sur le banc marseillais ?

On dégage cinq pistes principales, ce vendredi : l’Argentin Gabriel Heinze, le Portugais André Villas-Boas, l’Espagnol Rafaël Benitez et les Frenchies Claude Puel et Laurent Blanc. 20 Minutes a interviewé cinq supporters des derniers clubs de ces coachs. Pour se faire une idée…

« C’est la meilleure chose qui soit arrivée à Newcastle depuis très longtemps ! On espère à 100 % qu’il restera : avec plusieurs amis, nous ne nous réabonnerons pas s’il n’est pas prolongé. Je suis certain qu’il conviendrait bien à Marseille… Mais j’espère qu’on ne le saura jamais !

So. Talks continue tomorrow.



Reports of “positive vibes” and “good signs” and all parties wanting to reach an agreement.



Anyone else but Ashley and we know this would have been sorted a long time ago. But here we are. Hoping for the best news possible for #NUFC.#AnnounceRafa pic.twitter.com/HQRMmv7cxu