Du jamais vu ! Tout comme la finale de Ligue des Champions, qui opposera Tottenham à Liverpool, la finale de la Ligue Europa, à Bakou (Azerbaïdjan) aura des airs de Premier League.

Jeudi, Arsenal n'a pas fait de détail en s’imposant face à Valence (2-4) en demi-finale retour de C3, pendant que Chelsea s’imposait au bout de la nuit contre Francfort, après une séance de tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b).

4 - This is the first time that all four places in the Champions League/European Cup and Europa League/UEFA Cup finals will be filled by one country. Domination. pic.twitter.com/GrXFPvAemA