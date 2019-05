FOOTBALL Le CSA a estimé que la convention de la chaine d'information ne lui permet pas de passer la finale entre Liverpool et Tottenham

Divock Origi a ouvert le score pour Liverpool. — Matt West/BPI/REX/SIPA

Panpan sur les fesses du groupe Altice. Alerté par la concurrence (France Télévisions, TF1, M6, Canal +), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a retoqué la proposition du détenteur des droits de la Ligue des champions de diffuser la finale entre Liverpool et Tottenham sur BFM TV.

BFM TV retoquée par le CSA pour la diffusion de la finale de la Ligue des champions https://t.co/P454srpzPx pic.twitter.com/PghBnR4ksI — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 9, 2019

Le CSA explique en effet que la convention de la chaîne d’information précise que « Le service est consacré à l’information, notamment à l’information économique et financière, et que la programmation peut être complétée, le samedi et le dimanche, par des rediffusions d’événements d’anthologie du sport ». Ce qui veut dire, en langage clair, pas de diffusion de match en direct.

Contacté par l’Equipe, le groupe Altice n’a pas réagi. Jusqu’ici, RMC a toujours privilégié la chaîne RMC Story pour les rares diffusions en clair de matchs européens, par exemple entre Arsenal et Valence jeudi soir.