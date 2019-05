Pedro (à droite) est impliqué dans 8 des 12 buts de Chelsea en Ligue Europa. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Chelsea peut nourrir quelques regrets. Sans Eden Hazard, laissé au repos par Maurizio Sarri, mais avec Olivier Giroud et N’Golo Kanté, les Blues sont allés chercher le match nul (1-1) ce jeudi soir sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, en demi-finale aller de la Ligue Europa.

Après l’ouverture du score (23e) du jeune Luka Jovic (21 ans), auteur de son dixième but en Ligue Europa, les Londoniens n’ont pas tardé à se ressaisir par l’intermédiaire de Pedro juste avant la mi-temps (45e).

🔵 Pedro Rodríguez has now been directly involved in 8 goals in 12 #UEL games this season (4 goals, 4 assists) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3a93IZPFFZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 2, 2019

Duel d’attaques

Avant d’affronter Chelsea, les Allemands de Francfort s’étaient déjà débarrassés du Chakhtior Donetsk, de l’Inter Milan et du Benfica Lisbonne. De leur côté, les Blues sont désormais invaincus depuis 16 rencontres en Ligue Europa.

16 - @ChelseaFC are unbeaten in their last 16 Europa League games, a new record in the competition since it was rebranded in 2009-10. Sweet. #SGECHE — OptaJoe (@OptaJoe) May 2, 2019

Dans cette confrontation opposant les deux meilleures attaques de la C3, Chelsea revient donc à Stamford Bridge avec l’avantage d’un nul et d’un but à l’extérieur. Le match retour se déroulera dans six jours à Londres, en attendant une possible finale face à Arsenal aux airs de Premier League…