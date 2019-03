Giroud face au Barça le 14 mars 2018. — LLUIS GENE / AFP

Olivier Giroud brille en Ligue Europa, mais le Français n’a que ça à se mettre sous la dent. Remplaçant le reste du temps à Chelsea, où il est barré par Gonzalo Higuain, l’ancien Montpelliérain ne peut qu’accepter sa situation et faire de son mieux quand il est titularisé par Maurizio Sarri. C’est ce qu’il a expliqué à RTL.

« Ce n’est pas une situation facile à accepter. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il n’y a clairement pas de compétition, depuis janvier. C’est comme ça, je sais que je ne vais jouer que la Ligue Europa. J’essaie de faire ce qu’il faut pour être le plus efficace possible et le plus important possible pour l’équipe. »

« Une fin de carrière en France »

L’ancien Gunner est également revenu sur la suite (et possible fin) de sa carrière : « Maintenant, l’avenir sera peut-être mouvementé cet été. Je n’ai pas peur de redescendre d’un niveau pour avoir plus de temps de jeu. Ça pourrait être une fin de carrière en France. »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Giroud indique qu’il serait prêt à revenir en Ligue 1.

💬 @_OlivierGiroud_ pour le #CFC : "Marseille, Lyon, ce sont deux grands clubs. Je n'ai jamais exclu un retour en France. J'ai dit à l'époque que ma priorité était de rester en Premier League, ça l'est toujours. À voir..." pic.twitter.com/5GE9p4HfVc — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 27, 2019

Marseille, Lyon ou un autre ?

Marseille s’était montrée intéressé l’été dernier, mais le transfert ne s’était pas fait. Depuis, le club marseillais a recruté Mario Balotelli au mercato d’hiver.

Mais l’OM n’est pas seul sur les rangs. En janvier, Jean-Michel Aulas avait également déclaré qu’il pourrait se porter acquéreur cet été : « Aujourd’hui on a une ligne d’attaque très bien fournie. Si quelqu’un de devant partait, ça pourrait nous intéresser, d’autant plus qu’il a un profil différent de nos joueurs. Cet été, c’est sûr que Giroud va m’intéresser. Après, il faudra voir l’entraîneur qui sera là à ce moment de la saison, mais j’aime le garçon. C’est quelqu’un de bien. »