Barré par Gonzalo Higuain à Chelsea, Olivier Giroud vient d’ouvrir la porte à un retour en Ligue 1.

Interrogé par Le Figaro, Jean-Michel Aulas a clairement annoncé mardi que l’attaquant des Bleus va (encore) l’intéresser cet été.

Olivier Giroud a tout juste eu à ouvrir la porte à un possible retour en Ligue 1 que Jean-Michel Aulas se positionne clairement. Interrogé la semaine passée par le Canal Football Club quant à des approches supposées ces derniers mois de l’OM et de l'OL, l’attaquant des Bleus avait indiqué : « Ce sont deux grands clubs et je n’ai jamais exclu un retour en France ».

Dans une interview publiée mardi soir par Le Figaro, le président lyonnais s’est montré plus qu’intéressé par la venue d’Olivier Giroud, désormais barré à Chelsea par l’arrivée de Gonzalo Higuain. « J’avais rêvé de le faire venir pendant l’été et j’avais même appelé Arsène Wenger pour avoir plus de renseignements, reconnaît JMA. On en avait discuté quand j’étais à Moscou avec l’équipe de France pendant la Coupe du monde. Les choses n’ont pas pu se faire, de son fait. »

« On ne va pas empiler les attaquants »

Comme l’horizon semble vraiment bouché à Stamford Bridge pour l’ancien Gunner (seulement six titularisations et un but cette saison en Premier League), l’OL pourrait bientôt retenter sa chance. N’est-ce pas, Jean-Michel Aulas ?

« Aujourd’hui on a une ligne d’attaque très bien fournie. Si quelqu’un de devant partait, ça pourrait nous intéresser, d’autant plus qu’il a un profil différent de nos joueurs. Cet été, c’est sûr que Giroud va m’intéresser. Mais ça paraît un peu court pour cet hiver [le mercato ferme jeudi soir]. On ne va pas empiler les attaquants, surtout qu’on a une vraie équipe. Après, il faudra voir l’entraîneur qui sera là à ce moment de la saison, mais j’aime le garçon. C’est quelqu’un de bien. »

A bientôt 33 ans (le 30 septembre), Olivier Giroud pourrait donc revenir en Ligue 1, sept ans après avoir créé la sensation en devenant champion avec Montpellier malgré le PSG de Carlo Ancelotti.