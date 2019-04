Ben Arfa et Rennes se sont inclinés à Nîmes. — Pascal GUYOT / AFP

Il est comme ça Ben Arfa, décontracté, franc du collier, même en plein match de Ligue 1. Mardi soir, alors que son équipe était en train de vivre une soirée compliquée du côté de Nîmes à l’occasion du match en retard de la 27e journée (défaite 3-1 des Bretons), l’ancien Parisien a échangé avec Hervé Lybohy, chargé de son marquage pendant la rencontre. Après la victoire des siens, le Nîmois a partagé avec les journalistes les confidences faites en plein match par Hatem Ben Arfa.

VICTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIRE !!



Les Crocos s'imposent 3 buts à 1 face à Rennes 💪 pic.twitter.com/6iIB4szlwB — Nîmes Olympique (@nimesolympique) April 9, 2019

« Il me disait : "t’as vu, on est nuls aujourd’hui", a avoué le défenseur. Après, je lui ai dit, "non vous avez une grosse équipe. Au match aller (victoire 4-0 des Rennais), on a souffert quand il y avait Ismaïla Sarr, quand vous aviez votre équipe type". Il m’a dit : "là, aujourd’hui, on est vraiment nuls’. Je lui ai répondu :"il y a des jours comme ça, je ne t’apprends rien". »

La saison dernière déjà, alors qu’il évoluait du côté du Paris FC, Lybohy avait eu l’occasion de tailler le bout de gras avec celui qui évoluait quant à lui sous le maillot du PSG. « L’année dernière avec le Paris FC, on avait joué en amical contre le PSG, a-t-il poursuivi. Lui et moi, on s’était un peu frittés sur le terrain, il ne se souvenait plus. Puis, il m’a dit "ah", et on a commencé à rigoler un peu et puis voilà, c’est tout. C’était bon esprit. »