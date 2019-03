Mario Balotelli a bien calmé les ultras niçois. — J. Spencer / SIPA

« Why always me ? » Mario Balotelli avait dégainé ce tee-shirt mythique lors d’un derby de Manchester, en octobre 2011. Pas de démonstration égotique, cette fois. L’Italien a choisi l’élégance comme réponse aux ultras niçois, auteurs d’une banderole très insultante. Avant le derby du Sud-Est entre l'OM et Nice, ils ont inscrit sur une bâche le message suivant : « Ce bâtard a enfin trouvé sa bonne mère. Ecrasez-les. Anti-OM. »

Avec beaucoup d’élégance, Mario Balotelli a répondu, sur Instagram, avec une courte vidéo d’un « Aux armes » au Vélodrome. « Un rêve pour vous ça ! Ma mère est trop belle ! Regardez-vous !!! », a écrit l’Italien (avec tous ces points d’exclamation). Ou plutôt son community manager, puisque l’Italien était à ce moment-là sur le terrain et non en tribune de presse.