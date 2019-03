Patrick Vieira. — SEBASTIEN SALOM GOMIS / AFP

Patrick Vieira et les joueurs niçois ont vécu une sale soirée pour leurs retrouvailles avec Mario Balotelli, dimanche soir au Vélodrome. Auteur du but de la victoire pour l' OM, l’Italien n’a donc pas fait de sentiments au moment de croiser ses anciens coéquipiers. Amené à débriefer la performance de ses hommes en conférence de presse après la rencontre, le coach des Aiglons a aussi évoqué le match de Super Mario.

« Ça a été plutôt compliqué, mais pour Marseille aussi. C’est un peu à l’image du match aller, dans l’ensemble on ne peut pas dire que Marseille a été meilleur, mais à l’arrivée on perd, a déclaré Patrick Vieira. C’est à l’image de notre saison, on a du mal à se créer des occasions, mais dans l’ensemble on n’a pas été trop en danger. On a manqué un peu d’expérience sur le but, Patrick (Burner) est au duel avec Mario (Balotelli), qui avec l’expérience finit bien l’occasion, alors qu’il a été plutôt inexistant. Ca ne change rien, à l’arrivée le match est perdu, que ce soit lui ou quelqu’un d’autre qui marque. »