Ce n’est vraiment pas élégant. Et pas drôle non plus. Les ultras niçois de la Populaire Sud font référence à l’enfance difficile de Mario Balotelli dans une banderole déployée ce dimanche, avant OM-Nice. « Ce bâtard a enfin trouvé sa Bonne-Mère, écrasez-les » : voilà ce qu’on peut lire sur ces deux banderoles noires, signées « Anti-OM ».

La référence est assez évidente. Mario Balotelli a été élevé dans une famille d’accueil car ses parents biologiques n’avaient pas les moyens de s’occuper de lui.

Il flambe à l’OM

Les Niçois lui en veulent pour son non-début de saison (aucun but), alors qu’il flambe depuis son arrivée à l’OM au mercato d’hiver. L’Italien a déjà inscrit quatre buts en six matchs.