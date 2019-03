Bonjour m’sieurs dames, et bienvenue pour cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1 en direct du formidable outil lyonnais. L’OL ne sait plus trop où donner de la tête en ce mois de mars, entre sa qualif' pour le dernier carré de la Coupe de France obtenue mercredi contre Caen (3-1), son fameux 8e de finale retour de Ligue des champions dans dix jours au Camp Nou, et évidemment sa lutte pour le podium en championnat. C’est dans ce cadre qu’il faudra batailler ce dimanche (17 heures) pour déstabiliser un énième bloc bas, Toulouse (15e). Le retour de blessure du capitaine Nabil Fekir (absent depuis le 15 février contre Guingamp) devrait offrir plus de variété à un groupe lyonnais seulement privé de Fernando Marçal et Jérémy Morel. Out depuis plus de deux mois (adducteurs), le latéral brésilien Rafael pourrait lui aussi être relancé par Bruno Genesio face à un TFC au complet. Après avoir posé d’énormes problèmes à l’OL à l’aller en janvier (2-2), bien que diminués, les hommes d’Alain Casanova pourront cette fois compter sur leur principal atout Max-Alain Gradel (10 buts et 4 passes décisives en L1).