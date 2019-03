Cavani aura du mal à tenir son rang contre Man U. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

L’attaquant du PSG Edinson Cavani, de retour d’une blessure à la hanche, est toutefois forfait pour le match contre Caen samedi (17 heures) en Ligue 1, et incertain pour jouer contre Manchester United en 8e de finale de Ligue des champions mercredi.

« Edi revient avec l’équipe aujourd’hui pour faire l’entraînement. C’est la première fois. Mais il n’est pas disponible (pour samedi), a déclaré ce vendredi Thomas Tuchel lors de la conférence de presse d’avant-match. J’étais trop optimiste la dernière fois, c’est ma faute. C’est trop tôt, on ne peut pas prendre de risques avec lui. Il est super important pour nous. On doit être attentifs ».

« Très, très court pour Manchester »

Est-il par conséquent forfait pour le match contre Manchester United mercredi ? « Si je suis réaliste, c’est très, très court pour Manchester », a admis Tuchel. « C’est absolument normal car il a fait beaucoup de travail » pour revenir, a poursuivi l’ancien coach de Dortmund. Avant de jouer son 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United (mercredi 6 mars), le PSG, leader de Ligue 1 avec 17 points d’avance sur Lille, se rend à Caen, 18e et en lutte pour sa survie dans l’élite.

« On doit accepter que tout le monde pense au match de Manchester. C’est normal. Mais c’est notre devoir et défi de jouer encore en Ligue 1, avec sérieux et beaucoup de qualités. On a des objectifs à faire, a prévenu l’entraîneur allemand du PSG. Si on veut gagner à Caen, il faut faire un match sérieux et avec beaucoup de qualités. J’ai confiance parce que le défi est de rester concentré, calme et tranquille ».