Les Parisiens Dani Alves et Thiago Silva font leur retour en Seleçao.

Signe de leur forme actuelle en club avec le Paris Saint-Germain, les Brésiliens Thiago Silva et Daniel Alves vont retrouver la Seleçao a respectivement 34 et 35 ans, à l’occasion des matchs amicaux face au Panama et à la République Tchèque les 23 et 26 mars prochain. Le capitaine du PSG n’avait plus porté le maillot auriverde depuis le 8 septembre 2018 (victoire face aux USA 2-0) tandis que le latéral droit parisien n’avait plus revu la sélection depuis le 28 mars 2018 et une victoire sur l’Allemagne (1-0).

Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza



🇧🇷🇵🇦 - 23/03

🇧🇷🇨🇿 - 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 28, 2019

Blessé au genou droit lors de la finale de la Coupe de France face aux Herbiers et absent du Mondial 2018, Daniel Alves, qui réalise là un come-back assez bluffant, n’a pas caché sa fierté au moment de voir son nom parmi les 23 sélectionnés par Tite. « Cette sélection est une récompense, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Je la prends comme une marque de respect envers mon métier, ma vie professionnelle, mais c’est évident qu’il me faut faire beaucoup plus, et je vais me concentrer sur mon football. Je vais rendre la confiance que l’on a mise en moi. Parce que je me suis battu tous les jours que Dieu fait pour atteindre mes objectifs. C’est un jour spécial, je suis très heureux. »