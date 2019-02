« C'est important » que Neymar, en soins au Brésil depuis près d'une semaine, rentre à Paris « pour nous soutenir » avant le 8e de finale retour de Ligue des champions du PSG contre Manchester United, prévu le 6 mars, a déclaré lundi son entraîneur Thomas Tuchel.

« On a beaucoup de décalage horaire, donc c'est difficile de parler avec lui (rires). Mais nous nous écrivons. Je sais qu'il se sent bien quand il est au Brésil. C'est bien pour lui », a déclaré l'entraîneur parisien, à la veille du quart de finale de Coupe de France contre Dijon.

The recovery process takes a giant leap forward. First outdoor training session for @neymarjr back in Brazil today. #OurOtherClub pic.twitter.com/Jb8CNQoy1S