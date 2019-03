Nabil Fekir, Wahbi Khazri et Florian Thauvin seront déterminants dans la course à la Ligue des champions que visent l'OL, l'ASSE et l'OM d'ici le 25 mai. — L.Cipriani-C.Paris/AP/SIPA

Entre OL-Toulouse (17 heures) et surtout OM-ASSE (21 heures), ça va sévèrement batailler pour la troisième place, dimanche en Ligue 1. Il faut bien l’admettre, le Losc de Nicolas Pépé (2e) ne cède rien et compte cinq points d’avance (plus un goal-average très confortable) sur les Lyonnais. Autant vous dire qu’à 12 journées de la fin, l’OL (3e avec 46 points), l’ASSE (4e avec 43 points) et l'OM (5e avec 41 points) devraient se disputer une seule et unique place pour conclure la saison sur le podium, et donc au pire en barrage de Ligue des champions.

QUIZ. ASSE-OM: Connaissez-vous vraiment l’histoire récente de cette rivalité forte en Ligue 1? https://t.co/66tOcXmwuZ via @20minutesSport pic.twitter.com/qrxoTjV8TL — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 16, 2019

20 Minutes vous a concocté un quiz pour tenter d’y voir plus clair sur les forces en présence. Ferveur populaire, gardien, buteur, gestion du sprint final… En dix questions, vous trouverez les raisons de croire que votre club vibrera la saison prochaine au son de la mélodie de la Ligue des champions. Ou pas.