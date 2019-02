Valère Germain a terminé le match avec une grosse bosse sur le front. — J.F. Monier / AFP

Valère Germain sonné, Valère Germain assommé… Mais Valère Germain​ a marqué ! L’attaquant de l’OM a égalisé, ce dimanche, lors du match nul de Marseille à Rennes (1-1). Juste après son coup de tête décisif, il a heurté la tête d’un défenseur rennais et s’est retrouvé à terre, un peu KO. « J’ai dû avoir une ou deux secondes où j’étais éteint », a-t-il raconté en zone mixte.

« Flo (Thauvin) m’a dit que j’ai marqué, et je ne le croyais pas ! J’ai demandé à l’arbitre qui m’a confirmé, j’étais content », a expliqué Valère Germain. Il a inscrit son quatrième but de la saison après une très longue période de disette : il n’avait plus marqué depuis le 26 septembre.

​