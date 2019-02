Florian Thauvin et Mario Balotelli se régalent dans une station-service. — Capture d'écran

De vrais gamins. Comme des élèves de cinquième lâchés dans les rayons d’une station-service après une classe verte à Capbreton. Quatre joueurs de l’OM se sont offert un casse-dalle autoroutier 100 % glucides, après Dijon-OM, dans la nuit de samedi à dimanche. Jordan Amavi, Florian Thauvin, Mario Balotelli et Kevin Strootman (sans doute) formaient cette fine équipe

« Qui paye ? »

L’avion censé ramener les joueurs de l’OM de Dijon est tombé en panne : toute l’équipe est donc rentrée en voiture de location. L’équipage Balotelli-Thauvin a fait une pause dans une station-service. Les Marseillais ont dévalisé le rayon des sucreries et des chips, jugées « toujours aussi savoureuses » par Mario « Top Chef » Balotelli.

L’attaquant italien a diffusé la scène en direct sur les réseaux sociaux. On entend un très long fou rire, deux, trois vannes en direction de Kostas Mitroglou (parti à Galatasaray) et une petite négociation, au moment du passage à la caisse.

« Qui paye ? » demande Balotelli. Et la réponse fuse : « C’est toi, t’es le plus riche ! » Quand on touche quelque 500.000 euros bruts mensuels, on peut effectivement payer une tournée de Capri-Sun. Mais c’est finalement Thauvin (qui touche environ 400.000 euros par mois) qui a réglé la note.

