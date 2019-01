Le Youtubeur Mohamed Henni a l'habitude de casser un écran de télévision après chaque match. — SIPA / Pixabay / Montage J.S.-M.

Le Youtubeur Mohamed Henni, qui commente les matchs de l’OM, raconte sur Snapchat qu’il a été défié en duel par l’attaquant Valère Germain.

Il s’agit en réalité d’un faux compte. L’OM a demandé à Snapchat de suspendre cet utilisateur, pour usurpation d’identité.

Le ciel est orageux, à Marseille. Ceci est une métaphore, pas une prévision météo : il fait en réalité grand beau. L’ambiance, en revanche, est un peu tendue pour qui aime l’OM. L’équipe de Rudi Garcia s’enfonce dans la crise, semaines après semaines. Le climat était électrique au Vélodrome, ce vendredi, après une énième défaite face à Lille (2-1).

Une anecdote pour résumer la soirée : une altercation entre Rudi Garcia et Florian Thauvin a éclaté dans le vestiaire. « Il me casse les c… » a lâché l’attaquant, ont racontéL'Equipe et RMC Sport. Cette anecdote-là est authentique. En revanche, on tient une belle grosse fake news avec ce titre : « Germain propose un tête à tête à Mohamed Henni au centre d’entraînement de l’OM ». Le site du Mouv' s’est laissé berner par un faux compte Snapchat. Beur FM et MCE ont également relayé cette information.

Pseudo-duel et fautes d’orthographe

Selon eux, l’attaquant Valère Germain aurait défié le Youtubeur Mohamed Henni, dont la spécialité est d’exploser des écrans lors de ses comptes-rendus de match face caméra. Le garçon a son public qui, ces dernières heures, s’enflamme sur ce pseudo-duel. On vous épargne les fautes d’orthographe et les injures, mais Valère Germain aurait proposé un double rendez-vous à Mohamed Henni, via Snapchat :

Demain, je serai à 10 heures et à 16 heures 30 à la Commanderie. On verra qui est derrière un réseau social à se cacher (…) Faudra pas dire que tu t’es perdu. (…) Dites à face de grimace que je suis arrivé, je l’attends ! Et la sécurité est prévenue, avec sa carte d’identité, il rentre. Il n’a aucune excuse. »

Ce à quoi Mohamed Henni a répondu, et là aussi, on cite tel quel par respect pour la prose du Monsieur : « Moi, je rigolais avec Valère Germain au début. Et ce maïs de merde, il commence à faire le chaud. La tête de ma mère, je porte mes c… Footballeur, handballeur, je m’en bats les c… S’il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans. »

FAKE OFF

Sauf que le compte Snapchat n’est pas celui de Valère Germain. L’OM, qui nous a confirmé qu’il s’agissait d’un « compte fake », « va s’en occuper. » En clair, les juristes de l’OM vont demander au réseau social Snapchat de suspendre le compte, en arguant qu’il s’agit d’une usurpation d’identité. La procédure prendra longtemps et rien ne dit que Snapchat acceptera.

Le Youtubeur Mohamed Henni, qui s’emballait à l’annonce de cet « octogone à la Commanderie », n’a pas répondu à nos sollicitations. Dans sa dernière vidéo, Henni traite Steve Mandanda de « menu Best Of », Rudi Garcia de « garce » et l’attaquant Kostas Mitroglou de « violeur, gluant, humain, nul, paresseux », avec une punchline de grande qualité : « c’est mitro-igloo. » On se les gèle, en fait, à Marseille.

