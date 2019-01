FOOTBALL Les supporters sont en colère et veulent le montrer à Frank McCourt, propriétaire de l'OM, qui sera - pour une fois - présent au Vélodrome...

Rudi Garcia vocifère dans un Vélodrome vide. — C. Paris / AP / SIPA

L’ambiance sera un peu lugubre, ce vendredi soir, au Vélodrome. Les supporters de l'OM annoncent une grève des encouragements et un boycott des dix premières minutes de la rencontre, ils veulent « montrer leur mécontentement envers la direction, le coach et les joueurs. » Ils continuent de réclamer la démission de l’entraîneur Rudi Garcia​ et, pour certains, du président Jacques-Henri Eyraud.

L’OM est seulement septième de Ligue 1 et affronte ce vendredi le dauphin du PSG, Lille, dans un match décisif pour rester dans la course au podium. Mais les Marseillais devront se passer du soutien de leurs supporters. A moins que le Vélodrome ne se réveille en cas de gros match ou pour saluer Mario Balotelli, qui pourrait disputer ses premières minutes avec son nouveau club ?