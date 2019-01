Les virages du Vélodrome étaient quasi vides au coup d'envoi, comme lors d'OM-Francfort. — C. Paris / AP / SIPA

On a dû faire un tour sur WordReference.com pour piger leur banderole. Car non, malgré un score honnête à l’IELTS, l’auteur de ces lignes ne connaissait pas l’expression idiomatique « to get scammed. » Se faire arnaquer, ce qui donne, donc, du côté des South Winners, ce long message à Frank McCourt :

Tu connais les affaires. Nous, on connaît le football ! Tu aimes le sport. Nous, on vénère l’OM. Tu te fais avoir et ta crédibilité en prend un coup. Tu es le patron, montre-le nous ! Vire l’entraîneur. Remue ta direction !»

Les Dodger’s avaient aussi déployé une banderole : « Le groupe vit bien… Les tribunes se meurent. » Et les MTP, qui disent leur « soutien aux Fanatics » (suspendus pour deux matchs) sont eux aussi hostiles au duo Eyraud-McCourt : « 90 minutes de silence pour une direction qui veut tuer ses propres supporters. »

Les membres des groupes de supporters, en virages, ont fait grève et sont entrés en tribune quelques minutes après le coup d’envoi. A l’exception de l’atypique Club des amis de l’OM, virage nord…