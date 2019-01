Qui pour remplacer Emiliano Sala ? L’attaquant italo-argentin de 28 ans s’est engagé avec le club de Cardiff City samedi soir.

#CardiffCity is delighted to announce the Club-record signing of @EmilianoSala1, subject to international clearance.



👉 https://t.co/goA1v3wtWi@eToro #CityAsOne 🔵⚽️🔵⚽️ pic.twitter.com/Uyv670nVBV