Rudi Garcia avec Jordan Amavi, qui s'est fait exclure en toute fin de rencontre face à Rennes. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Les Marseillais repartent de Bretagne avec le point du match nul.

Après une première mi-temps catastrophique, les hommes de Rudi Garcia ont réagi au retour des vestiaires avec un but de la tête de Valère Germain.

Le point du match nul ne fait guère les affaires de l’OM qui stagne à la cinquième place au classement.

On ne va pas dire que l’OM pète la forme. Mais il y a quand même du mieux après le début de saison chaotique des Olympiens. Après trois victoires d’affilée en championnat, les hommes de Rudi Garcia ont poursuivi leur série d’invincibilité dimanche après-midi en décrochant un bon match nul sur la pelouse du Stade Rennais, encore sur son nuage après l’exploit de jeudi soir face à Séville. « On ne méritait ni de perdre ni de gagner. Et pour Rennes c’est pareil, chacun a eu sa période. Nous on a joué que la deuxième », a estimé le coach Rudi Garcia à l’issue de la rencontre.

Une première mi-temps bien pourrie de l'#OM. Un Balotelli désespérant retombé dans ses travers. #SRFCOM — Fred Le Lay (@FredLeLay) February 24, 2019

Au vu de leur première mi-temps catastrophique, on pouvait penser que les Marseillais allaient retomber dans leurs travers. Sans inspiration, sans envie et avec beaucoup de déchets techniques dans le jeu, l’OM a fait peine à voir pendant 45 minutes, à l’image d’un Mario Balotelli passé complètement à côté de son match. « Ils nous ont bien pressés, ont joué dans notre camp. Et le terrain était très sec, ce qui n’a pas facilité le jeu », a souligné le milieu de terrain Morgan Sanson.

Un but et une belle bosse pour Germain

Totalement à la ramasse, l’OM s’est fait punir, fort logiquement, dès le début de la rencontre un but de la tête de Benjamin André sur corner (6e). C’est sur une action similaire que l’OM a redressé la barre au retour des vestiaires sur un but de Valère Germain (56e), qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 26 septembre.

« C’est toujours gratifiant de marquer quand on est attaquant. Mais je pense avant tout au collectif et à la bonne série qui se poursuit », a réagi l’attaquant phocéen, tout proche de doubler la mise cinq minutes plus tard et qui est reparti de Bretagne avec une jolie bosse sur le front.

L’OM stagne à la cinquième place

Si la dynamique reste positive pour l’OM, ce point du match nul ne fait pas ses affaires d’un point de vue comptable. Cinquième au classement, les Olympiens ont raté le coche dans la course au podium. « Cela fait déjà longtemps qu’on a utilisé nos jokers. Maintenant il n’y a plus qu’à enchaîner les matchs et les victoires et on fera les comptes à la fin », a estimé le gardien Steve Mandanda.

Dimanche, c’est d’ailleurs un nouveau choc contre un concurrent direct à l’Europe qui se profile pour les Marseillais avec la réception de Saint-Etienne, juste devant avec deux petits points d’avance.