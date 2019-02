Les joueurs parisiens entourent ici Anthony Gauthier, durant le 8e de finale de Coupe de France contre Villefranche mercredi. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Si le 8e de finale de Coupe de France Villefranche-PSG (0-3 après prolongation) s’est déroulé dans un bon état d’esprit mercredi, il a été marqué par un étonnant coup de gueule de l’entraîneur rhodanien.

Alain Pochat s’est en effet emporté contre l’attitude de joueurs parisiens exagérant selon lui des fautes. Il a ainsi lâché devant les caméras d’Eurosport : « On va voir à Manchester s’ils ne vont pas se faire soulever ».

Thierry Laurey a-t-il lancé un courant ? Très remonté contre l’attitude de Neymar, lors du 16e de finale de Coupe de France PSG-Racing (2-0) il y a deux semaines, l’entraîneur strasbourgeois avait eu ces paroles après la rencontre : « Je comprends que mes joueurs en aient marre de voir des joueurs qui cherchent à les chambrer, à les narguer. M’avez-vous entendu dire qu’il n’a pas le droit de provoquer ? Mais il a aussi le droit à un moment donné de se faire attraper. S’il fait ça contre Manchester United, il va se faire soulever ».

Mercredi, durant la prolongation du 8e de finale de l’épreuve au Parc OL, l’entraîneur de Villefranche Alain Pochat a sensiblement utilisé la même formule sur le bord de la touche. Le contexte ? Le 13e du National vient d’encaisser l’ouverture du score de Julian Draxler (0-3 au final) et son attaquant Celin Lemb percute le jeune Parisien Colin Dagba. Selon Alain Pochat, ce dernier a exagéré la faute et il le fait savoir sans détour dans une séquence captée par les caméras d’Eurosport : « Il ne faut pas toucher les joueurs. On va voir à Manchester s’ils ne vont pas se faire soulever. Il a raison, Laurey ».

"On va voir à Manchester s'ils vont pas se faire soulever"



« Heureusement qu’ils ne jouent pas dans les années 80-90 »

Si une impressionnante cravate de Youssouf N’Diaye (averti à la 72e) stoppant Leandro Paredes (déjà sévèrement taclé dimanche par Nabil Fekir) a entraîné l’expulsion de Thomas Tuchel, très remonté, la rencontre s’est pourtant disputée dans un bon esprit. « Ils étaient très gentils, accessibles et classes, indique ainsi le défenseur caladois Quentin Lacour. On a notamment pu échanger des maillots avec eux après le match. »

Mais malgré cette belle fête et l’image très positive dégagée par le FCVB, Alain Pochat assumait son coup de gueule jusqu’en conférence de presse mercredi soir. « Heureusement qu’ils ne jouent pas dans les années 80-90 avec les Di Méco, Boli ou Mozer, précise-t-il. Là, croyez-moi, ça serait beaucoup plus dur. » Pour ceux qui ont eu le plaisir de connaître cette tendre époque riche en esthètes, reconnaissez que l’idée d’une tenaille Eric Di Méco-Carlos Mozer pourchassant Kylian Mbappé ferait presque encore froid dans le dos en 2019.