Marcelo, Tousart, Denayer, Lopes et Dubois savent qu'ils se sont approchés du match parfait, dimanche, en renversant le PSG (2-1). — Laurent Cipriani/AP/SIPA

L’OL est décidément capable de tout. Auteur d’un énorme match dimanche dans leur stade, les Lyonnais ont infligé au PSG sa première défaite de la saison en L1 (2-1).

Conscients de leur capacité à « se transcender dans les grands matchs », les joueurs de Bruno Genesio ne manquent pas d'ambition avant le 8e de finale de Ligue des champions face au Barça.

« Comme dans tous les gros matchs, on a fait en sorte de se motiver pour mettre beaucoup d’intensité et d’implication. On a ce truc en plus dans ces rencontres-là. » Moussa Dembélé n’a pas mis longtemps pour s’imprégner de l’identité de l’OL, surtout depuis la prise de fonction de Bruno Genesio fin décembre 2015. Souvent décevant durant la première partie de saison, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow vient en effet d’éclabousser deux énormes rendez-vous, avec le but de la victoire au bout du derby (1-2) puis une autre réalisation et un penalty provoqué dimanche contre le PSG (2-1).

Saint-Étienne, Paris... Dembélé est en train de gagner des points. Double héros ✌️ #TeamOL #OLPSG — Café du Commerce OL (@CafeCommerceOL) February 3, 2019

Comme tant de joueurs lyonnais l’ont fait avant lui, et en vain, il précise : « Il faut faire en sorte de se concentrer aussi dans les matchs les moins prestigieux ». Y croit-il vraiment tant cette caractéristique de se sublimer quand une brillante affiche se présente colle à la peau de l’OL (toujours 3e à trois points de Lille), que ce soit face au PSG, à l’OM et à l’ASSE en Ligue 1, ou encore à l’AS Roma et plus récemment à Manchester City sur la scène européenne ?

« On répond aussi présent dans d’autres genres de matchs »

Tiens tiens, n’y aurait-il pas justement un rendez-vous sentant bon l’adrénaline dans 15 jours au Parc OL ? « On ne pense pas encore trop au match de Barcelone mais oui, on a de l’espoir », reconnaît Moussa Dembélé. Encore un peu plus après avoir infligé, presque comme annoncé à la lecture du calendrier l’été dernier, un premier revers en Ligue 1 à l’intouchable PSG ?

⚽️ #OLPSG

😛 Bruno Genesio n'a pas peur du Barça ! pic.twitter.com/ptQCt2ru47 — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) February 4, 2019

« Cette équipe sait se transcender dans les grands matchs. Lorsqu’on jouera Barcelone ici [le 19 février], on fera certainement référence au match de ce soir », confirme Bruno Genesio, qui n’a toujours pas trouvé le moyen, depuis trois ans, d’obtenir la même implication de son groupe dans des rencontres moins prestigieuses. Après le scalp du PSG, il s’est lancé dans un numéro d’auto-persuasion.

« Oui, nous sommes taillés pour les grands rendez-vous mais depuis le début de l’année, on répond aussi présent dans d’autres genres de matchs. C’est un progrès car il faut être aussi capable de se motiver dans les matchs un peu moins ''bling-bling'' pour gagner en régularité. »

Guingamp en serait presque plus piégeux que le Barça

Il n’empêche que les joueurs passent mais que cette caractéristique reste inexorablement là. En grossissant à peine le trait, on ne serait presque plus surpris de voir l’OL être éliminé jeudi en Coupe de France chez la lanterne rouge de Ligue 1, Guingamp. Et ce quelques semaines avant de pousser le Barça dans ses retranchements en Ligue des champions, tout au moins à l’aller à Décines.

Sortir deux masterclasses contre Manchester City, manger l'ASSE à Geoffroy Guichard, battre le PSG, (peut-être) éliminer le Barça en C1...mais perdre contre Dijon, Reims, Guingamp. C'est la vie qu'on a choisie de mener.#TeamOL #OLPSG — Stephen Mbongo (@StephLBZ) February 3, 2019

Jean-Michel Aulas n’est évidemment pas le dernier pour envisager pareil exploit face aux Catalans. « Paris a peut-être été un peu désarçonné par la volonté et le pressing de nos joueurs, savoure le président lyonnais. Barcelone a encore une autre qualité technique pour se sortir de ces situations de pressing. Mais c’est vrai qu’on a peut-être pu imaginer qu’on s’était rapproché ce soir de Barcelone. » JMA ou l’art de prendre des fourgons de pincettes pour tenter de voiler sa folle ambition de renverser un favori de la Ligue des champions.

Les deux buts de @MDembele_10 et @NabilFekir lors de la victoire face à Paris dans notre @GroupamaStadium en ébullition ! 😍#OLPSG pic.twitter.com/h8xWEIbKzQ — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2019

« Ça nous montre qu’on est capable de se hisser à un très très haut niveau »

Les observateurs du Barça venus découvrir le Parc OL dimanche sont-ils repartis avec davantage de craintes ? « Non, je ne pense pas qu’on les a impressionnés, sourit le capitaine Nabil Fekir, auteur du deuxième but sur penalty. Nous concernant, nous étions déjà confiants mais c’est sûr que faire un tel match contre le PSG est de bon augure. »

Shakhtar-OL: Et si Lyon était plus qu’un «Petit Poucet» pour son retour dans la cour des grands? https://t.co/BHuIMQL4Ay via @20minutesLyon pic.twitter.com/m2hltxUXAB — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) December 13, 2018

Son entraîneur reste sur la même ligne au moment d’évoquer la bande à Leo Messi : « Je ne pense pas que ce soit le style de ce club et de cette équipe d’avoir peur. Mais ça nous montre encore une fois qu’on est capable de se hisser à un très très haut niveau. Il faudra le faire à l’aller et au retour contre Barcelone. » Après les trois buts en deux matchs de Maxwel Cornet contre Manchester City et la tête plongeante de Jason Denayer pour sauver sur sa ligne une frappe d’Angel Di Maria dimanche, que nous prépare cette fois l’OL ?