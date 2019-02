Nabil Fekir, Tanguy Ndombele et tout l'OL ont encore signé une grosse prestation dans leur stade face au PSG de Kylian Mbappé. — JEFF PACHOUD / AFP

Comme en 2015-2016, l’invincibilité du PSG n’a pas résisté au Parc OL. Les partenaires de Kylian Mbappé ont été battus 2-1.

A l’image d’Alphonse Areola, souvent impressionnant mais auteur d’une grosse boulette ayant permis à Moussa Dembélé d’ouvrir le score, les Parisiens n’ont pas su prendre le dessus sur l’OL ce dimanche.

Mine de rien, le PSG a été battu pour la quatrième fois sur ses six derniers matchs à Lyon en Ligue 1. Comme en janvier 2016, la longue invincibilité parisienne en championnat n’a pas résisté au Parc OL (2-1). C’est tout sauf un hasard.

Un début de soirée pourtant tranquille

On a d’abord cru qu’il n’y aurait guère de suspense ce dimanche. Sûrs de leur force, récupérant le ballon très haut, les Parisiens ont survolé l’avant-hommage à Emiliano Sala de la 9e minute. Marcelo a même failli plomber son équipe dès sa première configuration de duel face à un Kylian Mbappé lancé dans la profondeur. Mais l’ancien Monégasque a mal négocié ce contre en n’appuyant pas assez sa reprise face à Anthony Lopes (1re). Peu après, une autre grossière erreur, cette fois signée Houssem Aouar, profitait à Julian Draxler. Une fin d’action chirurgicale plus tard et Angel Di Maria ouvrait le score (0-1, 8e).

Alphonse Areola passe par tous les états

Préféré à Gianluigi Buffon, Alphonse Areola a réalisé un festival en première période avec pas moins de six arrêts, dont deux énormes réflexes devant Memphis Depay (23e) et Nabil Fekir (30e). Oui, mais le gardien parisien s’est aussi distingué avec une immense toile. Sur un centre anodin de Léo Dubois, il a trébuché avant de « sauter » bien moins haut que Moussa Dembélé (1-1, 33e).

Cet OL-là ne devrait pas être largué en L1

OK, comme en 2015-2016, l’OL restera l’équipe ayant mis un terme à une longue invincibilité du PSG en championnat grâce à une performance XXL. Mais au vu de l’intensité et de la qualité de leurs 80 dernières minutes, les Lyonnais (lâchés à 13 points malgré deux matchs de plus) auraient vraiment les moyens de s’accrocher davantage au classement. Les Parisiens ont ainsi subi de sacrés coups de chaud qui ont pu donner des idées au coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, présent ce dimanche à Décines.

4 - Lyon est l'équipe qui a battu le plus souvent Paris en Ligue 1 depuis le début de l’ère qatarie en août 2011 (4 fois). Masterclass. @OL pic.twitter.com/L1WBXt66QE — OptaJean (@OptaJean) February 3, 2019

Moussa Dembélé (un but et un penalty provoqué, puis transformé par Nabil Fekir, 49e) a ainsi beaucoup pesé sur la défense du leader. Anthony Lopes et… Jason Denayer (tête plongeante sur une puissante tentative d’Angel Di Maria, 43e) ont été héroïques sur leur ligne. Si bien que le Parc OL se met un peu plus à rêver d’un exploit face au Barça, le 19 février.