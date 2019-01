Le Paris Saint-Germain n’a pas encore communiqué au sujet de la durée de l’indisponibilité de Neymar après sa blessure contractée contre Strasbourg au Parc des princes le 23 janvier dernier, mais les derniers échos venus de nos confrères de L’Equipe ne sont pas rassurants du tout : selon eux, la star du PSG sera absente jusqu’à la fin du mois de mars minimum.

Ce qui devrait donc priver le Brésilien des 8es de finale (aller et retour) de Ligue des champions face à Manchester United et, en cas de qualif' pour le tour suivant, du quart de finale aller. On évoque un manque de consolidation de sa fracture contractée la saison dernière à la même époque au cinquième métatarsien (l’os du petit orteil) du pied droit.

L’opération divise

Si une absence longue durée semble mettre tout le monde d’accord, ce n’est pas le cas au sujet des solutions à donner à ce problème de taille. Pour le PSG, après les examens réalisés mercredi, l’opération paraît inéluctable (la saison serait alors terminée) alors que du côté du staff de la Seleção, on réfléchit à la mise en place d’un protocole de soins pour éviter de ramener Neymar sur le billard. De son côté, Thomas Tuchel​ a fait venir un kiné allemand en urgence afin d’avoir un troisième avis et d’envisager là aussi une solution pour éviter l’opération.

A.L.G.