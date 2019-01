Josh Maja devrait s'engager pour quatre ans avec les Girondins. — Richard Lee/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Les Girondins devraient accueillir d’ici la fin de la semaine Josh Maja, attaquant de Sunderland.

Le jeune anglais de 20 ans devrait s’engager pour quatre ans.

Côté départ, le Genoa discute avec le club pour obtenir le transfert de Lukas Lerager.

Après Raoul Bellanova, un autre jeune joueur à fort potentiel devrait rejoindre les Girondins de Bordeaux. Il s’agit de l’attaquant anglais d’origine nigériane de Sunderland, Josh Maja. Selon nos informations, il va signer un contrat de quatre ans et demi avec le club dans les prochains jours. Les Marine et Blanc ont trouvé un accord avec le club de League One (troisième division anglaise) et le joueur. Le montant du transfert reste confidentiel pour l’instant.

16 buts cette saison avec Sunderland

En fin de contrat en juin 2019, il avait récemment refusé de prolonger son contrat avec Sunderland. Josh Maja correspond parfaitement au profil recherché par les Girondins de Bordeaux. Cette saison, il a inscrit 16 buts et délivré deux passes décisives en 30 matchs. Le jeune attaquant de 20 ans devrait notamment apporter de la profondeur au jeu bordelais qui en manque cruellement. Il sera en concurrence avec Cornelius, Briand et De Préville. Il est attendu au Haillan d’ici la fin de la semaine.

Lerager sur le départ

Alors que l’arrivée d’Adrien Silva est au point mort pour le moment, les Girondins pourraient perdre l’un de leurs milieux de terrain dans les prochaines heures. En effet, le club italien du Genoa est entré en discussion avec le club pour récupérer l’international danois, Lukas Lerager. Titulaire indiscutable il y a quelques mois, il joue beaucoup moins depuis quelque temps.