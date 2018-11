VIDEO. Née avant la honte: Une joueuse ouzbek profite de la blessure d'une gardienne pour marquer dans le but vide

Dans le doute, abstiens-toi. Voilà le conseil qu’on a eu envie de donner après avoir vu le but minable, limite honteux, de la capitaine de l’équipe féminine d’Ouzbékistan Loalya Shodieva lors d’un match finalement remporté 20 à 0 contre la sélection des Maldives. Après un premier tir ouzbek, certes pas franchement puissant mais qu’importe, la gardienne des Maldives s’allonge sur la pelouse, visiblement touchée.

¡Un atentado al fair play! Uzbekistán le ganó 20-0 a Maldivas y uno de los goles nació de esta increíble jugada: la arquera Ula Binth Ijlal quedó lesionada, soltó la pelota y la capitana Loalya Shodieva aprovechó para convertir ¡y encima gritarlo! Mal, muy mal... pic.twitter.com/0tgif77DL4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2018

Son seul tort : ne pas avoir sorti le ballon hors des limites du terrain. Une petite erreur dont Loalya Shodieva a su profiter pour marquer dans le but vide, dribblant la pauvre gardienne encore au sol, avant de placer un vieux pointard du gauche. Mais si elle s’était arrêtée là, on ne dit, mais non. La capitaine a carrément été jusqu’à célébrer son but en faisant un cœur avec les doigts. Chapeau bas, on tient sans doute l’un des buts les plus moches de l’année.

A.L.G.