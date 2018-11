VIDEO. Le groupe vit bien: Mbappé fou furieux (pour rire) quand Deschamps oublie son but à l'entraînement

DD pris gentiment à partie par ses joueurs lors d'un match d'entraînement à Clairefontaine. — FRANCK FIFE / AFP

Beau moment de poilade mercredi lors de l’entraînement des Bleus ouvert aux médias à Clairefontaine. Les joueurs opérationnels (c’est-à-dire tout le monde sauf Mandanda, Sidibé, et Fekir, préservés), ont terminé la séance par un petit match sur terrain réduit, où l’habileté technique des uns et des autres est mise à rude épreuve.

Mdr ils ont 15 ans pic.twitter.com/zeARwF2qYo — Lass (@Lass2fois) November 13, 2018

On pourrait ajouter aussi que l’arbitre, souvent le sélectionneur, n’est pas épargné. Voyez sur la vidéo la troupe de joueurs avec la chasuble orange se ruant sur le coach parce que ce dernier a oublié de comptabiliser un but au moment de la mi-temps informelle. Giroud mène mollement la contestation jusqu’à ce que Kylian Mbappé, l’auteur du but en question, se précipite vers DD l’air outré: « Je vous explique coach, je vous explique, j’ai marqué du droit », s’énerve (gentiment) Mbappé, qui ajoute le mime à la parole, pendant que les jaunes se marrent dans leur coin.

DD finit par fait le signe de l’appel à la VAR avec humour, avant de revenir quelques instants plus tard pour accorder le but. Peine perdue, puisque c’est bien l’équipe des jaunes qui l’emportera grâce à un dernier but de Dembélé, célébré avec encore plus de joie que la victoire en finale du Mondial contre la Croatie. On espère la même bonne humeur contre les Pays-Bas vendredi.