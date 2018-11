VIDEO. Coach de rêve: Maradona répond à un coup de fil sur le banc pendant un match de son équipe

Ok, ce bon gros 0-0 entre Dorados et Zapatecas en D2 mexicaine n'avait pas l'air d'être le match du siècle. Mais quand même, Diego, c'est pas très sérieux. Le milieu légendaire argentin, devenu entraîneur-bofbof au Mexique, s'est fait capter par la caméras d'ESPN en train de roupiller sur le banc à la 78e du match de sa propre équipe. Mieux encore: réveillé par son téléphone, il trouve le moyen de répondre à l'appel, avant de raccrocher rapidement (sans qu'on ne sache trop si c'était par erreur ou parce que bon, il bosse là).

Diego Maradona casually took a call in the middle of coaching a Dorados game ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/6t6ST9gjsk