VIDEO. Point Bergkamp: Benzema marque un sacré golazo avec le Real Madrid contre le Celta

Karim Benzebut — MIGUEL RIOPA / AFP

On l’aime quand il joue comme ça, notre Karim Benzema national. L’attaquant du Real Madrid s’est illustré en marquant un but incroyable en Liga contre le Celta Vigo. Pas de frappe des 30 mètres en puissance, non, simplement de l’intelligence et beaucoup de technique. Appel, contre-appel, contrôle extraordinaire, conclusion clinique. Bref, golazo.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

😱 Quel but de Benzema contre le Celta Vigo !

😍 Une ouverture magnifique de Modric, un contrôle en pivot et une frappe imparable ! pic.twitter.com/Eyg0gqcEpN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 11, 2018

Le Français marque ainsi son cinquième but dans le championnat espagnol cette saison et confirme que les choses vont un peu mieux pour le triple-champion d’Europe en titre depuis le départ de Julen Lopetegui​ du Bernabeu.