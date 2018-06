Mercato: Nabil Fekir est quasiment un Red! L'OL a trouvé un accord avec Liverpool pour 70 millions d'euros

Le Lyonnais Nabil Fekir, retenu en équipe de France pour le Mondial en Russie, a signé avec Liverpool ce jeudi 7 juin. — AFP

Après le monégasque Fabinho, engagé pour quelque 50 millions d'euros, le récent finaliste de Ligue des champions devrait enregistrer un deuxième gros coup. L’OL et Liverpool sont tombés d’accord sur le transfert du milieu offensif lyonnais, Nabil Fekir, annonce l'Equipe, seulement quelques heures après des déclarations contraires du président de l’OL, Jean-Michel Aulas.

D’après des sources anglaises, l’opération se chiffre à 65 millions d’euros, plus sept millions de bonus. Reste à Nabilon à passer sa visite médicale dans les heures qui viennent avant de s’envoler pour la Russie avec les Bleus.

Plus tôt dans la journée, le patron de l’Olympique lyonnais en marge du lancement du compte à rebours de la Coupe du monde de football féminin 2019 avait pourtant déclaré que « le dossier est au point mort. Il n’y a pas du tout d’avancée. Le dossier ne se bouclera certainement pas pendant la Coupe du monde et je ne pense pas qu’il y ait de changement avant le Mondial », avant d’ajouter : « nous n’avons pas fixé de prix de base car nous n’avons pas encore discuté de cela ». Well done JMA !

>> A lire aussi : Mercato: Et si le transfert de Fekir à Liverpool était bouclé rapidement?