Mercato: Et si le transfert de Fekir à Liverpool était bouclé rapidement?

Fekir à Liverpool, ce n'est plus qu'une question de temps. Plusieurs médias français comme Anglais confirment que le transfert de l'attaquant lyonnais vers le finaliste de la Ligue des champions est en très bonne voie, voire même sur le point d'être finalisé. Selon The Mirror, par exemple, l'agent de Fekir Jean-Pierre Bernès serait actuellement à Liverpool pour régler les derniers détails et un accord pourrait intervenir très bientôt. Une visite médicale pourrait même être prévue pour avant la Coupe du monde.

Côté Anglais, on nuance ces informations en affirmant qu'aucun accord n'a été trouvé avec Lyon, qui demanderait autour de 70 millions d'euros pour son joyau.

Liverpool say there is no truth in reports that Nabil Fekir is due for a medical today. Lyon want around €70m for the France forward but no agreement as yet