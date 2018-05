Ligue 1: Neymar à Paname, le maillot de Fekir, le Chapron-kick… C’était quoi votre moment préféré de la saison?

Quelle saison incroyable de Ligue 1 — AFP et SIPA

Il n’y a qu’une seule bonne nouvelle ce dimanche matin : nous sommes une année paire. Ce qui veut donc dire que la fin de notre Ligue 1 ne signifie pas la fin du foot pour cette saison, puisque le meilleur, la Coupe du monde, est encore à venir. Mais quand même, versons notre petite larme : le championnat français est terminé et ça nous rend triste. Deux mois dans notre bonne vieille Ligue 1 Conforama, c’est long, très long, trop long… Pour lui dire au revoir, 20 Minutes a sélectionné les meilleurs moments de l’année et vous propose de voter pour le votre.

>> L’arrivée de Neymar à Paris

Un nouveau roi à Paris. Si l’on nous avait dit que le PSG arriverait à recruter Neymar à pareille l’époque l’an passé, on aurait bien rigolé. Et puis… un chèque de 220 millions d’euros plus tard, Paris réalise le plus gros transfert de l’histoire et change à jamais le monde du foot. Avec un résultat mitigé : certes, Neymar a mené le PSG au titre en Ligue 1, avec son trophée de meilleur joueur, mais il n’a pas réussi à lui faire passer un cap en Ligue des champions (éliminé en 8e de finale de Ligue des champions).

>> La course au podium

La course au titre a été rapidement réglée : Paris a roulé sur tout le monde cette saison. Celle pour la deuxième place, en revanche, a été indécise et délicieuse jusqu'à coup de sifflet de la dernière journée. C’est Monaco qui l’emporte, devant Lyon. Marseille retournera sur la terre de ses exploits, en Ligue Europa, à cause de sa quatrième place. Et nous, au milieu de tout ça, on a sacrément vibré.

>> Quand Fekir chambre Saint-Etienne façon Messi

S’il y avait une image qu’on retiendrait de cette saison, c’est peut-être celle-là. Nabil Fekir qui chambre le rival éternel en plein chaudron, c’est historique. Ce qui l’est moins, c’est qu’après cette humiliation (5-0), les supporters des Verts ont envahi la pelouse et qu’on a eu le droit à un florilège d’analyses les plus réacs possibles. Mais bon, c’était beau quand même.

>> Jean-Claude Van Tony Chapron

Comment l’oublier ? L’un des moments les plus étranges de l’histoire du foot français. Quand l’arbitre Tony Chapron, dans sa dernière année professionnelle, craque complètement et balance un kick à Diego Carlos, le joueur de Nantes. Goodbye Tony, tu vas nous manquer.

>> 8-0 et 7-1, les branlées du PSG

8-0 contre Dijon, ça fait mal. 7-1 contre son dauphin et champion de France en titre Monaco, ça fait encore plus mal. Symboles de l’ultra-domination parisienne, ces deux rencontres sont les chefs d’œuvre de la saison parisienne.

>> L’embrouille Cavani-Neymar

Franchement, tout ça pour une histoire de péno… Les deux meilleurs joueurs de Ligue 1 qui se prennent la tête pour savoir qui va tirer un penalty contre Lyon. Un stade qui n'y comprend plus rien et une embrouille qui fait la Une des journaux. Ça ne pouvait arriver qu’au PSG, ça.

>> L’hommage à Loulou Nicollin

Le foot français a perdu un très grand. Loulou Nicollin est décédé juste avant la reprise de la Ligue 1 cet été, et les premières journées ont été l’occasion de lui rendre l’hommage qu’il méritait. Adieu, Loulou.

>> Le coup-franc de Cavani

Un clasico. Au Vélodrome. A la 90e minute. Quand son équipe est menée 2 buts à 1. Sur coup-franc. Sans doute le but le plus « clutch de la saison », en mondovision. Magnifique Cavani.

>> Le coup-franc de Liénard

Le coup-franc de l’année, bis. Dimitri Liénard, pour le but du maintien de Strasbourg face à Lyon. C’est moins prestigieux qu’un clasico, mais pas moins important ou moins beau. L’un des moments les plus forts de la saison de « l’autre Ligue 1 ».

>> La rivalité de OM-OL

C’est désormais la vraie rivalité à la française. L’OM vs OL, les deux olympiques. Cette année, on aura tout eu : les deux clubs qui se bagarrent pour la deuxième place, qui se bagarre littéralement sur le terrain, les présidents qui se pourrissent sur Twitter, l’OM qui vient jouer sa finale dans le stade de Lyon et « promet de tout casser », Aulas qui finit par chambrer après la troisième place de l’OL. Vivement l’année prochaine…

On vous propose désormais de voter pour votre meilleur moment de l'année. A vous!