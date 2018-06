VIDEO. TFC: Jeu, supporters... Les questions qui se posent autour du retour d'Alain Casanova

Les dirigeants du TFC restent silencieux depuis le 29 mai et la parution d’un communiqué annonçant « des modifications majeures ». Le retour d’ Alain Casanova (resté injoignable), trois ans après son éviction, ne fait plus de doute, mais il attend d’être officialisé. Forcément, des questions se posent autour de l’entraîneur de 56 ans, qui a déjà dirigé Toulouse de mai 2008 à mars 2015, avant une courte expérience à Lens, en Ligue 2 (juin 2016 - août 2017).

De l’époque Casanova, les supporters violets ne retiennent pas forcément l’aspect spectaculaire. Assez injuste, si l’on en croit Mohamed Fofana. Le défenseur de 33 ans a connu « Casa » au TFC (de 2008 à 2012) puis lors de son passage à Lens. « A Toulouse, le principe lors de sa première saison était d’abord de très bien défendre, avant d’attaquer », se souvient le néo-retraité, qui va intégrer l’encadrement de la réserve de Reims.

Mais ensuite, il est devenu de plus en plus ambitieux. A Lens, c’était un style offensif, en 4-4-2 ou en 4-1-4-1, qui a failli marcher la première saison, puisqu’on a frôlé la montée. Je me souviens d’un match à Reims, alors qu’on était premiers ex aequo [0-2, le 18 mars 2017]. On avait gagné en nous montrant conquérants, et certains joueurs rémois nous avaient confié que nous avions un très beau style. »