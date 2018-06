Equipe de France: «Je ne pense pas que ce soit la fin pour Benzema en sélection», avance Lloris

Benzema, avec le Real Madrid — Miguel Morenatti/AP/SIPA

On reproche souvent à Lloris de servir de la soupe tiédasse au suiveur, mais c’est en partie injuste : dernièrement, le capitaine des Bleus de lâche de plus en plus dans les interviews en petit comité. Le gardien de Tottenham a ainsi dévié un peu de la ligne officielle quand le journal Marca l’a interrogé (entre autres) sur la gestion du cas Benzema en équipe de France, alors que le joueur n’est plus appelé depuis près de trois ans et que Noël Le Graët a qualifié la relation du Madrilène avec les Bleus « d’histoire ancienne ».

Hello Marca:Lloris: "No tenemos el ADN del futbolista español, lo nuestro es la explosividad" https://t.co/uLP9ENbQer Thanks Marca pic.twitter.com/fYMMmWKK9j — Iris Alaminos García (@Iralga6) June 8, 2018

« Je ne sais pas ce que Le Graët a dit, mais je ne le pense pas, a déclaré le capitaine tricolore. Karim est un joueur énorme et il faut valoriser la carrière qu’il a avec Madrid. C’est fantastique, il connaît la pression, il a le sens des responsabilités. Aujourd’hui la situation est ce qu’elle est et malheureusement il n’est pas là, mais c’est une décision qui appartient au sélectionneur, mais je ne crois pas que ce soit sa fin avec la France.»​ Une manière de dire que le groupe France, dont il est le porte-parole, n’est pas fermé à un retour de Benzema en équipe de France. Le blocage vient bien de Deschamps, si on avait un doute.