Grenoble: Comment Olivier Guégan, soutenu par ses joueurs via une lettre, peut-il être remercié par le GF38?

Olivier Guégan, ici entraîneur du Stade de Reims durant la saison 2015-2016. — VALERY HACHE / AFP

Ancien coach de Reims, Olivier Guégan a réalisé une sacrée performance en enchaînant montée en National puis en Ligue 2 durant ses deux saisons sur le banc grenoblois.

Remontés contre le choix du GF38 de se séparer de lui, les joueurs ont opté pour une étonnante démarche : une lettre insistant sur leur souhait de continuer l’aventure avec Olivier Guégan à la reprise.

Si cette initiative a peu de chances de porter ses fruits, elle détonne un peu dans le monde du football professionnel.

Il n’est quand même pas fréquent de voir un club se séparer d’un entraîneur venant d’enchaîner deux accessions en deux saisons, et ainsi de permettre au GF38 de retrouver le monde professionnel. Porté en triomphe par ses joueurs le 27 mai après l’officialisation de la montée en L2 à Bourg-en-Bresse (2-1, 0-0), Olivier Guégan leur a annoncé lundi qu’il ne serait plus leur coach à la reprise.

Tout aussi surprenant, son groupe a fait parvenir mercredi au Dauphiné Libéré un communiqué « afin de rendre hommage à son travail ». « Cet homme a fédéré cette équipe, qui s’est transformée en communauté puis en une véritable famille, estiment les joueurs. Il a sublimé nos compétences individuelles au profit d’une performance collective. Notre souhait est de poursuivre cette aventure sportive ascensionnelle à ses côtés. »

« On a l’habitude de voir les footballeurs chercher à évincer un entraîneur »

Injoignable jeudi, l’ancien coach rémois subit « une décision injustifiée », selon Sandy Paillot, ancien du GF38 et adversaire de Grenoble cette saison en National. L’actuel défenseur de Cholet se justifie : « Tactiquement, je les avais trouvés très solides et cohérents. Olivier Guégan a prouvé sa capacité à rassembler quand on voit cette très bonne démarche des joueurs. On a plutôt l’habitude de voir les footballeurs chercher à évincer un entraîneur en coulisses… »

Pour autant, le manager général du club Max Marty (aux relations assez fraîches avec son coach) a déjà annoncé que cette lettre de soutien « ne changera rien ». « Quand on voit comment Olivier Guégan a contribué à ces deux montées et à quel point il est apprécié de ses joueurs, j’ai quand même l’impression que le prochain coach ne va pas être bien accueilli », estime Mohamed Tria, président de Lyon Duchère, qui a également côtoyé Grenoble en National.

Grenoble: «Le GF38 est clairement prêt pour aller en Ligue 2», estime son ancien défenseur Sandy Paillot https://t.co/QeWlwsifvv via @20minutesLyon pic.twitter.com/FKJZySv1DG — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) May 25, 2018

Hinschberger « étonné » d’être parmi les successeurs possibles

Proche de signer au GF38 trois ans plus tôt pour coacher en CFA, Philippe Hinschberger a expliqué jeudi à 20 Minutes être « étonné » que son nom sorte dans la presse pour succéder à Olivier Guégan.

« J’ai vu que ça bougeait pas mal là-bas, précise l’ancien entraîneur du FC Metz. La réaction des joueurs est sympathique. Mais souvent, quand vous êtes viré d’un club, la moitié du vestiaire vous envoie un message puis passe à autre chose dès le lendemain ». Des lendemains qui s’annoncent dans un climat assez pesant du côté de Grenoble.