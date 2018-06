Equipe de France: «Zidane? On a un entraîneur fantastique, de quoi on se plaint?», Le Graët à mort avec Deschamps

Une ombre encore lointaine, mais une ombre quand même. Démissionnaire de son poste d'entraîneur du Real Madrid​, Zizou est sur le marché, et il attend son tour pour prendre en main les Bleus. Quand arrivera son tour, c’est toute la question. Noël le Graët, qui s’emploie à déminer le terrain comme il peut après cette annonce qui l’a pris par surprise, a encore écarté sur RMC l'idée de Zidane sélectionneur avant l’Euro 2020, quand le contrat de Deschamps prendra fin.

« Je lis (les rumeurs, ndlr) mais j’arrête ça tout de suite. On est en Coupe du monde, on a un entraîneur fantastique, de quoi on se plaint ? On a Deschamps qui progresse, qui est avec son équipe, et on voudrait que le président de la Fédération dise : "vivement que Zizou vienne !". Ce n’est pas correct. On a tout notre temps. Deschamps est en place, bien en place, je l’estime. Zidane est quelqu’un qui un jour aura très certainement cette équipe. »