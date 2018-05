OM: Combien de buts en clair encaissés? Combien de buts marqués du ventre? L'improbable saison de Marseille en trois stats

FOOTBALL On fait le bilan de la saison de l’OM en trois statistiques étonnantes...

Clinton Njie, spécialiste européen du but du ventre. — G. Van der Hasselt / AFP

L'OM a battu plusieurs records, cette saison : celui du plus grand nombre de buts encaissés «en clair», notamment.

L'OM aurait mérité un meilleur classement en Ligue 1 : ces 16 dernières années, 77 points permettaient 14 fois sur 16 de se qualifier en Ligue des champions.

Le communicant Jacques-Henri Eyraud aime bien les Powerpoint. L’homme d’affaires JHE aime bien les chiffres. Son bilan annuel en était truffé, forcément. L’affluence moyenne au Vélodrome a grimpé de 15 %, Rudi Garcia empoche 1,9 point par match en moyenne, un record depuis Eric Gerets. Avec notre mauvais esprit habituel, nous sommes allés piocher trois autres statistiques, qui illustrent elles aussi, à leur manière, cette improbable saison de l’OM​.

>> Champions (mon frère) avec 77 points ?

C’est le meilleur total de points pour l’OM depuis 2010. En se plongeant dans les archives du championnat de France, on découvre qu’avec 77 points, l’OM aurait été champion en 2011 (devant Lille, 76 points) et en 2003 (devant Lyon, 68 points). Depuis que le retour de la Ligue 1 à 20 équipes, 77 points suffisaient pour être deuxièmes dans… 60 % des cas (dix saisons). Et 14 fois sur 16, ils permettaient de se qualifier pour la Ligue des champions…

Avec 77 points on n'a plus rien, de nos jours. - Infogram

>> Combien de buts en clair ?

A Nice, Monaco, Lyon… L’OM a encaissé une série de buts en clair, cette saison. Sachant que Canal + crypte son signal aux alentours de la cinquième minute, on a demandé à Opta la stat sur l’ensemble de la saison (et quel que soit le diffuseur).

OM: Déjà cinq buts en clair cette saison... Au-delà du troll, autopsie d'une stat' bien flippante https://t.co/D3CaDpUSKa pic.twitter.com/EezPOqWjdv — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) December 19, 2017

Verdict ? L’OM de Rudi Garcia a encaissé sept buts dans les cinq premières minutes, un record dans les cinq grands championnats européens… Un record, aussi, sur les dix dernières saisons en Ligue 1.

La folle statistique des buts en clair. - Infogram

>> Combien de buts du ventre ?

Le bide d’Njie à Amiens, son épaule contre Dijon, la cuisse d’Ocampos face à Toulouse, son épaule à Dijon et à Nantes… L’OM a marqué cinq buts autrement que du pied ou de la tête, cette saison. Un record, là aussi : toutes réunies, les 19 autres équipes de Ligue 1 n’ont inscrit que deux buts « non conventionnels » cette saison.

L’OM s’appuie sur deux joueurs, spécialistes des buts « venus d’ailleurs. » Selon Opta, Ocampos et Njie sont les seuls, en Europe, à avoir inscrit plus d’un but autrement qu’avec les pieds ou la tête. A jamais les premiers.

