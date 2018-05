PSG: «Je veux que nos supporters tombent amoureux de cette équipe», les premiers mots de Tomas Tuchel à Paris

19h12: Elle est là la première question sur la gestion des stars du vestiaire. Réponse de Tuchel: « Les grands joueurs sont ceux qui travaillent le plus donc ce sont souvent les plus faciles à gérer. Ils savent ce qu'il faut faire pour arriver au plus haut niveau et remplir les objectifs collectifs. Ils savent comment se comporter, je n'ai donc pas du tout peur des stars et des grands joueurs. »