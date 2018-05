VIDEO. François Hollande déçu par l'absence de Payet dans la liste des 23 pour le Mondial

François Hollande est un fan de foot déçu. — ALLILI MOURAD/SIPA

L'ex président François Hollande s'est exprimé au micro de RMC ce vendredi 18 mai, et comme la France est un pays de soixante millions de sélectionneurs et qu'il a toujours assuré être un citoyen comme les autres, il ne s'est pas privé pour donner son avis sur la liste des 23 pour la Coupe du monde 2018. Et grande déception pour le président comme les autres, l'absence de Dimitri Payet. Il a ainsi déclaré : « Le seule question que je me suis posé, comme beaucoup de passionnés de foot, c’est pourquoi Dimitri Payet n’y était pas? La réponse a été apportée par Didier Deschamps. Il est blessé, il y a un risque et il ne sera pas forcément rétabli. On ne peut pas geler une place. C’est vraiment dommage, c’est un joueur qui a été exceptionnel et époustouflant. »

François Hollande sur RMC: "La seule question de la liste de Deschamps, c'est pourquoi Dimitri Payet n'est pas là" pic.twitter.com/rja8xaRROC — RMC (@RMCinfo) May 18, 2018

On l'avoue, on est un peu déçu par la forme. On aurait adoré une allocution : « Moi président, les lucarnes de la Russie seraient nettoyées par les frappes de Payet. Moi président, Mbappé serait lancé dans la surface par une passe laser de Dimitri. Moi président, Payet serait le meilleur joueur de la Coupe du monde et remporterait le Ballon d'or. »