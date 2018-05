Ouin-ouin : Lucas Digne montre son incompréhension face aux choix de Deschamps

Lucas Digne avec l'équipe de France lors d'un match amical contre la Côte d'Ivoire, le 15 septembre 2016. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

On peut être relégué du banc du Barça, ne même pas avoir joué 1.500 minutes dans la saison, avoir fait deux matchs en titulaire seulement et quand même s’étonner de ne pas être dans la liste des 23 de Deschamps pour la Coupe du monde. Telle est la leçon de vie que nous a enseignée Lucas Digne, qui a affiché son incompréhension sur les réseaux sociaux.

Digne dans ses oeuvres - Instagram

En effet, Didier Deschamps avait évoqué le faible temps de jeu du joueur, indiquant qu' « il n’a joué que deux fois 90 minutes, dont une fois défenseur central. » Ce que Lucas a pointé du doigt sur Instagram avec un smiley facepalm.

On veut pas lui porter le mauvais œil, mais le dernier à avoir chialé sur les choix de la Desch sur Instagram, on ne l’a plus jamais vu revu en bleu.