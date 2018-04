He is back: Après s'être fait les croisés, Benjamin Mendy a enfin rejoué (Deschamps aime ça)

Après une grave blessure au genou droit fin septembre, le latéral gauche de Manchester City Benjamin Mendy a joué 45 minutes avec l’équipe réserve (moins de 23 ans) du club anglais vendredi soir, à un mois de l’annonce des 23 joueurs français retenus pour disputer la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet).

« Mon prêt au "Blessure FC" s’est officiellement achevé aujourd’hui. Et je suis de retour avec Manchester City. Tellement heureux ! », s’est réjoui le défenseur de 23 ans sur Twitter, après ce match nul contre la réserve de Manchester United (1-1).

🚨 BREAKING : my loan to INJURY FC has officially ended today, and I’m back playing for @ManCity baby !! So happy 🙏🏾 thanks to all the staff & players that helped me through this looong time, and of course everyone in here 💪🏾💪🏾💪🏾 #SharkTeam we back !!! pic.twitter.com/S4r6mOaRFn