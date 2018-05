Liste des 23: Eder, le cauchemar des Bleus, n'ira pas au Mondial 2018 (C'était bien la peine, tiens...)

Le Portugais Eder ne pourra pas exulter de nouveau face à Grizou. — Michael Sohn/AP/SIPA

Exit Eder, héros de l’ Euro 2016, et Nani, 3e joueur le plus capé de l’équipe du Portugal : le sélectionneur Fernando Santos a dévoilé jeudi un groupe qui doit permettre à Cristiano Ronaldo d’attaquer le Mondial-2018 entouré de jeunes loups.

A 33 ans, le quintuple Ballon d'or sera toujours accompagné de Ricardo Quaresma (34 ans) mais ils seront les seuls trentenaires de l’attaque portugaise en Russie, car le sélectionneur Fernando Santos a décidé de faire confiance à la jeune garde formée par André Silva (22 ans), Gonçalo Guedes (21 ans) et Gelson Martins (23 ans).

Pas franchement une surprise

Si elles marquent une volonté d’apporter du sang neuf à l’équipe championne d’Europe en titre, les absences du bourreau des Bleus et Nani ne sont qu’une demi-surprise.

Soyez tranquille le Portugal ne remportera pas le Mondial, Eder ne fait pas parti de la liste des convoqués 😜😜 pic.twitter.com/dSSp5Unrv5 — Paris70 (@PARIS70PSG) May 17, 2018

Eder, auteur du but en prolongation qui a offert au Portugal le titre de champion d’Europe lors de la finale de l’Euro-2016 face à la France, n’a marqué que quatre buts en 28 matches cette saison avec le Lokomotiv Moscou. Nani, troisième joueur le plus capé de l’histoire du Portugal après Cristiano Ronaldo et Luis Figo, avec 112 rencontres, n’a lui disputé à 31 ans que 24 matches cette saison avec la Lazio Rome.