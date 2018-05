VIDEO. Coupe du monde 2018: L'Angleterre annonce sa liste des 23 dans un sublime clip (avec ses supporters)

Le clip vidéo de l'annonce des 23 anglais est superbe. — Capture d'écrans @England

Il y a les communiqués officiels chiants comme la pluie, il y a la voix monocorde de Didier Deschamps sur le plateau du 20h de TF1, et puis il y a l'Angleterre. Pour annoncer la liste des 23 joueurs qui participeront au Mondial en Russie cet été, les têtes penseuses de l’équipe de com' de la Fédération anglaise de foot ont eu LA bonne idée. Un mini clip de deux minutes dans lequel ce sont les supporters des Three Lions qui annoncent un à un les noms des heureux élus.

Comme avec les annonces de transferts l’été dernier via de petits clips vidéo, c’est simple, efficace, drôle. Anglais, quoi.