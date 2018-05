Mondial 2018: «Sois sélectif»... Un document de la Fédé argentine donne des conseils pour draguer les filles russes

La Fédération argentine de football est secoué par un scandale bien crasseux. — Natacha Pisarenko/AP/SIPA

« Ah la boulette… Ah oui, j’ai fait la boulette. » Non, on n’est pas dans le Dîner de cons mais dans les bureaux de l’AFA, la fédération de foot argentine, au moment où le scandale est sorti.

Quel scandale ? Sur les réseaux sociaux, un journaliste a fait circuler un document estampillé de l’AFA, « langue et culture russe », distribué aux dirigeants, footballeurs, techniciens et journalistes argentins participant à la Coupe du monde en Russie l’été prochain.

Jusque-là, rien de bien scandaleux. Le problème, c’est qu’en feuilletant la brochure, on tombe sur un délicieux chapitre intitulé « Que faire pour avoir une opportunité avec une fille russe ». Non, non, vous ne rêvez pas… On a d’abord cru à un fake mais ce n’en est malheureusement pas un.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) May 15, 2018

« Les filles russes, comme toutes les autres filles, vont aimer si tu es bien propre »

Et voilà comment, sur deux pages et en huit points, sont détaillées les femmes russes, leurs habitudes de vie, leurs rapports aux hommes et la manière de se comporter pour ne pas se manger un «stop» en les abordant.

On apprend donc que « les filles russes, comme toutes les autres filles, vont aimer si tu es bien propre, que tu sens bon et que tu t’habilles bien », qu’elles « aiment se sentir importantes et uniques » et qu’elles « n’aiment pas être perçues comme des objets. » C’est mal parti…

Le guide du playboy argentin en Russie se termine par un petit conseil aux affamés : « Ne t’inquiète pas, il existe beaucoup de jolies filles en Russie mais toutes ne seront pas bonnes pour toi. Sois sélectif. » Depuis que le scandale a éclaté en Argentine, on imagine que le ou les auteurs de ce torchon machiste doivent se faire tout petits.