EDF: Paul Pogba l'affirme, il veut être le pog-leader de la France et le meilleur joueur du mondial 2018

Paul Pogba veut devenir le pog-boss. — MEDVED ANATOLIY/SIPA

Quelle pog-ambition ! Paul Pogba a montré ses pog-objectifs au micro de Canal+ dimanche 13 mai. Interrogé par l'ancien champion du monde Christian Karembeu sur le moment où Paulo deviendrait le leader de l'Equipe de France. La Pioche a été clair sur la pog-deadline : ce sera pour la Coupe du monde 2018 (plus qu'un mois à attendre les loulous!) : « On va prendre les rênes de l'équipe de France, on va essayer d'être patron, sur le terrain et en dehors du terrain. Je l'entends beaucoup, j'espère répondre sur le terrain et montrer à tout le monde. J'ai été le meilleur jeune (au Mondial 2014), j'espère être le meilleur joueur global de la Coupe du monde, ce serait top. »

Pogba : "Ma célébration à la CDM ? Sauter dans ses bras (ndlr: Mbappé) quand il aura marqué en finale" #PSG pic.twitter.com/SwYO4QjIU0 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 13, 2018

Allez, Pogboom, on t'adore, on se souvient tous de ton crochet magnifique sur le 2-0 face à l'Allemagne, donc petit tuto pour réussir à devenir le leader tant attendu :

-Joue simple

-Arrête les 30 contrôles de balle

-Concentre toi sur le jeu

-Sache qu'on s'en fout si tu ne marques pas de 40 mètres tant que tu mènes bien le jeu

-Et oui, à ce moment là, tu seras le meilleur milieu du monde... C'est pas si compliqué !