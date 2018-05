VIDEO. Et qui sort du banc pour offrir le titre au Lokomotiv Moscou? Eder, évidemment

Eder lors de Lokomotiv-Atlético, en Ligue Europa, le 16 mars 2018. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Il joue peu, marque encore moins souvent, mais il choisit toujours bien ses moments. Eder, l'homme qui avait donné l'Euro au Portugal face à la France, il y a bientôt deux ans, s'est encore montré décisif ce samedi avec son club du Lokomotiv Moscou. Entré à un quart de la fin, l'attaquant a marqué le seul but du match face au Zénith à la 87e minute (1-0), lors de l'avant-dernière journée du championnat. Un but synonyme de titre de champion pour le Lokomotiv, qui n'avait plus connu ça depuis 2004. Sacré lui...